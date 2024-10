Olivia Rodrigo cai em buraco durante show e preocupa fãs; assista

A artista seguiu com o show e tratou o assunto com bom humor. "Às vezes tem um buraco no meio do palco", brincou ela.

Nas redes sociais, fãs se preocuparam com o estado de Olivia. "Ela tropeçou brutalmente e caiu no palco. Aquilo pareceu muito forte, eu espero que ela esteja bem", disse um perfil no X. "Que perigo", escreveu outro fã-clube.