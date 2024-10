Lupita Nyong'o recorda morte de Chadwick Boseman e chora: 'Não fujo da dor'

Lupita Nyong'o, 41, foi às lágrimas nesta segunda-feira (14) ao falar da perda de Chadwick Boseman, o eterno astro de "Pantera Negra", que morreu em 2020.

O que aconteceu

A atriz chorou após assistir a um vídeo de Boseman durante o BFI London Film Festival. "O luto é apenas o amor sem lugar para ser colocado, certo?", disse ela.

Quatro anos após a morte do ator, Lupita assumiu que ainda sofre com o luto. "Eu não fujo das lágrimas ou da dor, sabe? Você apenas vive com isso. Essa experiência nunca vai separar do amor que foi formado", declarou.