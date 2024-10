Leão: Mani Reggo está certíssima ao entrar na justiça contra Davi

Mani Rego entrou com um processo para pedir reconhecimento de união estável com Davi, o vencedor do BBB 24 (Globo). O UOL entrou em contato com a irmã da Mani, a Fabiana Reis, que confirmou a informação.

Davi e Mani namoraram por um ano e seis meses, e ele entrou no reality se referindo a Mani como "esposa".

Yas Fiorelo defende que Davi deveria dividir o prêmio do BBB com Mani. "Eu acho que ela está certíssima, só não sei se ela vai conseguir", diz Leão Lobo.