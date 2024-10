Isis Valverde exibe tatuagem ao posar de lingerie

Isis Valverde, 37, subiu a temperatura da web ao posar de lingerie.

O que aconteceu

No domingo (13), a atriz publicou, no feed de seu perfil no Instagram, um ensaio fotográfico underwear que realizou. Na rede social, ela posou com um conjunto preto.

Além disso, a artista aparece deitada com a calça jeans abaixada, com um sutiã e uma calcinha da mesma cor. As peças deixaram sua tatuagem na costela em homenagem ao teatro, em evidência.