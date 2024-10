Isabelle Nogueira comenta mudança para São Paulo com Matteus Amaral

Isabelle Nogueira revelou que a decisão de morar com Matteus Amaral foi tomada após alguns atritos na relação por conta da distância.

O que aconteceu

A terceira colocada do 'BBB 24' contou que os dois chegaram a ter problemas para manter o relacionamento a distância. "O maior peso para a gente de fato morar juntos foi o nosso relacionamento. Para a gente fazer dar certo, porque a minha vida é muito corrida, a vida dele também. Existem relacionamentos à distância em que as pessoas conseguem se encontrar no meio do caminho ou estão com algumas horas de diferença. Para nós, a viagem da cidade dele para a minha levava 18 horas.", revelou ela ao GShow.

A cunhã-poranga disse que eles viram São Paulo como um ponto de encontro fixo. "Eu estava indo muito ao Amazonas, ele na terra dele, com muitos compromissos, aí uma semana em São Paulo ali, outra no hotel, eu na casa da minha tia, que mora em São Paulo... A gente precisava ter um ponto fixo e não ser mais o Amazonas e o Alegrete. Então, esse ponto fixo se tornou São Paulo".