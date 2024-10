Harrison Ford diz que é 'bobo' evitar papéis na Marvel: 'As coisas mudam'

Harrison Ford, 82, comentou sua estreia em um filme do Universo Cinematográfico Marvel.

O que aconteceu

O ator falou sobre a experiência com o novo papel. "Este é o universo da Marvel e eu só estou lá em uma passagem de final de semana. Sou um marinheiro nesta nova cidade", disse, em entrevista à revista GQ norte-americana.

Ele ainda comentou as mudanças na indústria e em sua carreira. "Entendo o apelo de outros tipos de filmes além daquele que fizemos nos anos 80 e 90. Não tenho nada geral a dizer sobre isso. É a condição em que se encontra a nossa condição, e as coisas mudam, se transformam e continuam. Seremos bobos se ficarmos sentados lamentando a mudança e não participarmos. Estou participando de uma nova parte do negócio que, pelo menos para mim, acho que está realmente produzindo boas experiências para o público. Eu gosto disso".