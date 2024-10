Cantor Sorocaba faz cabana de luxo pra cavalo: 'Área gourmet e estúdio'

Sorocaba está finalizando uma área gourmet completa na nova construção. O espaço terá fogão, forno e churrasqueiras, onde o cantor planeja preparar refeições e receber amigos em um ambiente rústico, mas sofisticado. "Ali a gente tem uma área gourmet completa que a gente ainda está finalizando, enfim, com grill, com forno, com fogão. Lá fora vai ficar a área das churrasqueiras".

Um estúdio de gravação também está sendo construído na parte superior da propriedade. Sorocaba irá compor e gravar suas músicas pertinho da baia de ChicoWhiz, que fica no térreo. "Aqui em cima, nessa área, vai ser o estúdio. Então a gente está preparando a montagem, não está finalizada, mas vai ser um estúdio musical onde eu vou poder gravar minhas canções toda nesse ambiente junto com o cavalo".

Mesa com dezenas de lugares, cadeiras estofadas e lustre com chifres. Em frente à baia, há um espaço imenso, com lareira e mesa de cadeiras antigas restauradas com couro natural, evocando o estilo de cabanas do Colorado ou do Texas. Sobre a mesa, pende um imponente lustre confeccionado com chifres de animais.

Além de servir como reprodutor, ChicoWhiz continua treinando diariamente. Mesmo já tendo provado seu valor nas competições, o cavalo é mantido em forma física com exercícios regulares. "Ele cobre as éguas, também treina todo dia. Apesar de ser um cavalo que já provou tudo que ele tinha que provar, a gente continua treinando ele para se movimentar, para ele ter uma boa forma. Você em casa não faz academia? Ele também faz".

ChicoWhiz é um cavalo campeão, com um impressionante histórico de prêmios. O animal já acumula mais de R$ 444 mil em prêmios nos EUA e, com sua genética de elite, será usado como reprodutor para melhorar a criação de Quarto de Milha no Brasil.