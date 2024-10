'Ainda Estou Aqui' vence novo prêmio internacional no Festival de Vancouver

O longa-metragem foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2025. O filme disputará uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional, cujos dez pré-selecionados serão revelados no dia 17 de dezembro. Os finalistas serão conhecidos apenas em 17 de janeiro, quando for divulgada a lista com todos os indicados ao Oscar 2025.

"Ainda Estou Aqui" estreia nos cinemas em 7 de novembro.