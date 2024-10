Aromaterapia e mais: como é maternidade em que Nala, filha de Iza, nasceu

Iza, 34, deu à luz Nala, sua filha com o jogador Yuri Lima. O parto de Iza foi cesariana e aconteceu no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro.

Como é o hospital onde Nala nasceu

O Hospital Perinatal da Glória é uma maternidade referência na região central do Rio de Janeiro.

O centro obstétrico do local conta com salas de parto humanizado. Além disso, há salas de cesárea para emergências e um centro cirúrgico para partos agendados.