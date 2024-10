'Justin Bieber estaria se isolando de pessoas próximas', diz fonte

Justin Bieber, 30, estaria preocupando familiares e pessoas próximas por estar se distanciando de todos e se isolando.

O que aconteceu

Cantor estaria se isolando de pessoas próximas após seu nome aparecer no caso de P. Diddy. Pessoas próximas ao cantor alegaram que estão preocupados com a dificuldade que Bieber está tendo em confiar em quem está ao seu redor. As informações são do Page Six.

Alguns vídeos de Bieber em festas e outros momentos com o empresário foram divulgadas nas redes sociais nas últimas semanas. Em uma gravação, o pai do pequeno Jack Blues aparece ao lado do magnata da música, que diz: "Ele está tendo 48 horas com Diddy, onde estamos saindo e o que estamos fazendo não podemos realmente revelar. Mas é o sonho de um garoto de 15 anos. Pelas próximas 48 horas ele está comigo e vamos ficar completamente loucos".