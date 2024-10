Infértil, Ary Toledo não deixou filhos: 'Vai aparecer alguém quando morrer'

Ary foi casado com a ex-vedete, atriz e diretora teatral, Marly Marley, que morreu em 2014. Eles foram casados por 46 anos e só separaram com a morte da artista, em decorrência de um câncer no pâncreas. Sem a parceira, Ary relatou que tinha a companhia de alguns profissionais: "No meu apartamento em São Paulo, conto com a ajuda de uma cuidadora, uma secretária e um enfermeiro, só ele fica aqui comigo o tempo todo."

"Não estou rico, mas consegui poupar um pouquinho, minha sobrevivência está garantida", afirmou sobre seu patrimônio. "Mas minha maior riqueza são os amigos. Se eu os vendesse, ficaria milionário."

Ary Toledo morreu em decorrência de uma pneumonia. O velório do artista aconteceu em São Caetano do Sul, São Paulo, no sábado (12), e seu corpo foi cremado.