Grupo tem casa furtada e perde R$ 100 mil enquanto curtia Tomorrowland

Todos perderam alguma coisa. Alugamos a casa até amanhã, mas ninguém vai permanecer porque estamos com medo. Todos tínhamos ingressos para curtir o festival hoje, mas ninguém vai. Alguns ficaram até sem roupas para conseguir se trocar. Jéssica Eccard, integrante do grupo, em conversa com Splash

Carro roubado de grupo quer acompanhava Tomorrowland Imagem: Arquivo Pessoal

Grupo está retornando a Nova Friburgo (RJ) após ocorrido. Segundo Jéssica, ainda não há informações sobre supostos autores da invasão.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado afirmou que está investigando o caso. "Além de objetos do imóvel, os criminosos levaram pertences das vítimas. A perícia foi requisitada para auxiliar nas investigações."

Tomorrowland 2024 termina neste domingo (13). Alok foi um dos destaques da quarta edição do festival no país.