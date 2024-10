Giovanna Antonelli posa de biquíni e relembra momentos na Bahia

Giovanna Antonelli, 48, compartilhou algumas memórias de suas passagens pela Bahia.

O que aconteceu

A atriz dividiu fotos e vídeos em seu perfil no Instagram, relembrando do calor baiano. De biquíni, Giovanna dividiu cliques na água com o bumbum empinado e outra em uma pose sensual. Ela também mostrou momentos relaxando na rede e caminha na areia em frente ao mar.

"Bahia! Onde tudo se encontra e cada momento é um abraço. Oxente! Que saudade", escreveu na legenda.