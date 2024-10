Claudia Raia desabafa sobre fake de ser amante de Collor: 'Foi humilhante'

Ela lembrou ainda que foi perseguida pela proximidade com Collor e isso motivou seu afastamento da política. "Eu fiquei destruída. [Após a vitória do] Collor quebraram o meu carro, me perseguiram, invadiram as minhas contas. Por isso que política é uma coisa da qual eu quero distância. Não faço campanha para ninguém".

Claudia foi entusiasta de Collor

Claudia Raia participou ativamente do cenário político do Brasil em 1989. Na época, ela foi uma das celebridades mais entusiasmadas a se posicionar em favor da candidatura de Fernando Collor de Mello a presidente pelo então PRN (atual Agir), que disputou e venceu o segundo turno contra Lula —na época, ela estampou campanhas contra o petista.

No entanto, o desfecho dessa história se tornou um pesadelo para a atriz. Collor adotou a impopular medida de confiscar as poupanças dos brasileiros para conter a inflação e acabou deposto do cargo tempos depois em meio a escândalos de corrupção.

Por ser amiga de Collor e ter se engajado ativamente da campanha dele, Raia foi alvo de inúmeras críticas e apontada como amante dele. Após esse episódio, a atriz decidiu que não se envolveria mais em campanhas de políticos, nem mesmo para apoiar seus familiares.