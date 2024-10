Ary Toledo sobre Silvio Santos: 'Era o único que entrava no camarim dele'

Ary Toledo, que morreu no último sábado (12) em decorrência de uma pneumonia, tinha uma forte relação com Silvio Santos, que também faleceu neste ano, aos 93 anos.

O que aconteceu

Com a morte do apresentador em agosto, Ary foi convidado para fazer um relato sobre o amigo no jornal do SBT. "Ele era meu amigo, muito amigo."