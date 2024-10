A Fazenda: Vanessa reaparece após especulações de desistência

Vanessa Carvalho apareceu após ficar mais de uma hora longe das câmeras de A Fazenda 2024 (RecordTV). Os participantes especularam que ela tivesse desistido do reality.

O que aconteceu

A peoa apareceu na cozinha, onde estavam alguns peões. Ela disse apenas que "está bem" e seguiu para o banheiro.

Na academia, alguns participantes já discutiam uma nova divisão de camas, caso Vanessa estivesse fora do jogo. Luana, no entanto, contou do retorno da peoa.