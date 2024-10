Scheila Carvalho relembra época de 'É o Tchan!' em treino na academia

Scheila Carvalho, 51, compartilhou o seu treino na academia em suas redes sociais.

O que aconteceu

A ex-dançarina do grupo "É o Tchan!" compartilhou alguns vídeos em seu Instagram mostrando seus treino. Com música alta ao fundo, Scheila suou a camisa exibindo sua musculação. "Um pagodão para animar."

Depois de suar com os pesos, Scheila se jogou na dança e fez um treino de cardio dançando pagodão baiano, mostrando todo a habilidade e simpática da eterna morena do Tchan. "Tem cardio melhor do que esse? Não tem. Ainda mais quando eu to com preguiça, ai eu boto um pagodão e a vontade vem logo."