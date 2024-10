Além de Cleber Machado: quem já saiu do SBT após a morte de Silvio Santos

O diretor foi demitido na última semana. A informação é de Daniel Castro, do Notícias da TV.

A saída de Vaccari aponta que o programa Eita Lucas!, do influenciador Lucas Guimarães, tem futuro incerto no canal. "É um indicador de que o SBT está com uma intenção zero de estrear esse programa e arriscar", opinou Daniel Castro no Splash Show.

O diretor estava deslocado para o novo projeto há 8 meses. Antes, ele dirigia o Fofocalizando.