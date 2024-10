Neymar homenageia filhos e 'afilhados' pelo Dia das Crianças

Neymar Jr., 32, publicou neste sábado (12) uma homenagem ao Dia das Crianças em suas redes sociais.

O que aconteceu

O jogador de futebol publicou uma galeria de imagens de seus três filhos - Davi Lucca, 13, Mavie, 1, e Helena, 3 meses. "Feliz Dia das Crianças", escreveu ele, na legenda do post no Instagram.

Nas fotos também aparecem Valentim, 4, meio-irmão de Davi Lucca, e Antonella, 1, afilhada de Neymar. Antonella é filha de Bianca Coimbra e Cris Guedes, amigos dele, enquanto Valentim é fruto do relacionamento de Carol Dantas, mãe do primogênito do craque, com o empresário Vinícius Martinez.