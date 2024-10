Ícone do humor na TV, Ary Toledo teve seu próprio disk-piada nos anos 1990

Ary Toledo, que morreu neste sábado (12), já teve seu próprio serviço de piadas por telefone nas décadas de 1980 e 1990.

O que aconteceu

O comediante era estrela de uma linha de disk-piadas, com prefixo 900 —algo comum à época. Quem quisesse se divertir escutando bons chistes podia telefonar para o número de Ary e escutar gravações do humorista contando suas anedotas.

O diferencial do tele-humor de Toledo eram as piadas "proibidonas", que não podiam ir ao ar na TV. Um comercial de televisão do serviço —veiculado em 1991 e hoje disponível no YouTube— destaca bem essa vantagem: "Na TV não dá, né, Ary? Se você quer ouvir Ary Toledo contar uma piada picante e diferente a cada dia, é só ligar!"