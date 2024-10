Ary Toledo conta que teve 1º sapato aos 10 anos: 'Dormi com ele'

"Fui calçar sapato aos 10 anos de idade. Eu ia para a escola descalço", recorda. A apresentadora questiona se não havia alguma familiar que pudesse doar para ajudá-lo. Ele responde: "De jeito nenhum, minha mãe era pobre, coitada, minha avó também."

Filho de uma costureira e de um ferroviário, ele lembra que a mãe recebia uma pensão do pai para sobreviver. "Ela costurava muito bem e fazia roupa, calça, camisa para as pessoas e aquilo ajudava a ter uma renda. Mas não o suficiente, porque não tinha só o Ary, eram seis irmãos. Ela tinha que calçar os seis." Ele lembra que 'até ficava com inveja' que seu irmão mais velho tinha sapato e custava a entender que o sapato não servia em seu pé.

A primeira vez que ela comprou para mim, fiquei babando no sapato. Não tirava ele, uma vez dormi com o sapato de tanto que eu gostava dele.

Ary Toledo morreu neste sábado (12) em decorrência de uma pneumonia. O velório do artista acontecerá às 14h, em São Caetano do Sul, São Paulo. O comediante será cremado.