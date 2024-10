Ex-BBB Andressa Ganacin atualiza estado de saúde da filha: 'Está no berço'

Andressa Ganacin, 35, atualizou o estado de saúde de sua filha recém-nascida, Sarah. A criança é fruto do casamento dela com o também ex-BBB Nasser Rodrigues, 31.

O que aconteceu

Andressa gravou Stories na tarde de sábado (12), contando da melhora da filha. "Estamos há 22 dias aqui no hospital, acompanhando a Sara. Ela está na semi UTI. Meu olho está uma torneira, eu estou chorando o dia inteiro desde ontem. Sara saiu da incubadora e está no berço."