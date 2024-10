Luana manda recado para o Brasil: 'Vocês não odeiam grupão? E agora?'

A eliminação de Cauê na 3ª roça de A Fazenda desestabilizou bastante seus aliados. Luana chorou muito e criticou as decisões do público.

O que aconteceu

No quarto com suas aliadas, Luana desabafou e chorou sobre a nova maior aliança do reality rural: o grupo de Zé Love. "Quero ver, na semana que vem, eles todos votando em uma única pessoa, porque agora eles são o grupão."