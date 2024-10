Jojo Todynho usa bolsa de mais de R$ 20 mil e mostra look para faculdade

Na manhã desta sexta-feira (11), Jojo Todynho compartilhou fotos de seu look para ir à faculdade de Direito, com bolsa avaliada em mais de R$ 20 mil.

O que aconteceu

A cantora apostou em uma camiseta com estampa do Taz, do Looney Tunes, calça branca, chinelo preto e uma bolsa Maxxi da Saint Laurent, que custa aproximadamente R$ 22 mil.

"Esplendorosa vida de estudante. Passa dia pensante. Papéis revirados. Nas ideias que há anotado. Bagunça na vida, não curte. Finalizando 4", escreveu a artista ao publicar as fotos, se referindo ao quarto período do curso.