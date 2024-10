Ivete de 'Os Pássaros', Thaynara de Dona Flor: o baile da Sephora

O baile de Halloween da Sephora ganhou mais uma edição na noite desta sexta-feira (11). Com o tema "A Sétima Arte", o evento, que aconteceu no hotel Unique, em São Paulo, fez os famosos investirem em looks inspirados pelo universo do cinema.

Nomes como Ivete Sangalo, Liniker, Thaynara OG e Jão marcaram presença no baile. Saiba como foi e, depois, veja todos os looks dos convidados:

Ivete Sangalo

Grande atração musical da noite, Ivete Sangalo usou um look preto, inspirado por "Os Pássaros", clássico de Alfred Hitchcock. "[O filme] é uma ideia genial, e a partir dele muita coisa foi construída", disse ela, explicando a escolha.