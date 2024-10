Ex-BBB Andressa Ganacin atualiza estado de saúde da filha, que segue na UTI

A ex-BBB Andressa Ganacin, 35, atualizou o estado de saúde de sua filha recém-nascida, Sarah, que segue internada na UTI neonatal. A criança é fruto do casamento dela com o também ex-BBB Nasser Rodrigues, 31.

O que aconteceu

A influenciadora contou que a bebê segue no hospital há 21 dias. "Seguimos aqui na Semi-intensiva da Unidade de Terapia Neonatal... E muito felizes, porque a Sarinha está mamando superbem e ganhou peso hoje!", disse ela nos stories do Instagram nesta sexta-feira (11).