Claudia Raia revela se viveu romance com Faustão: 'Teve um encantamento'

Claudia Raia, 57, admitiu que existiu "um encantamento" entre ela e Fausto Silva, 74, mas negou que tenha vivido romance com o apresentador.

O que aconteceu

Raia classificou sua relação com Faustão como "uma amizade maravilhosa". "Com ele foi diferente, não tive relacionamento. Ele foi meu amigo da vida inteira. Teve um encantamento, mas não foi à frente", declarou durante participação no podcast Pod Leo.

A atriz também relembrou o romance com Jô Soares e definiu a si mesma como uma pessoa de gosto "eclético". "Não sabia que eu estava apaixonada por ele porque a estética era uma coisa difícil para mim na época. Eu tinha 18 anos, ele era 30 anos mais velho que eu e gordo. Eu não sabia lidar com aquilo, mas era fascinada por ele. As coisas foram indo e eu percebi que realmente estava apaixonada por ele e aí entrei de cabeça".