Ciúme? Ivete Sangalo diz ser chamada de sogra por causa de filho de 15 anos

Ela afirmou que vai apoiar o primogênito na carreira que ele desejar seguir, seja na música ou outra área. "Eu digo a ele que o que ele fizer na vida dele, não importa se for música ou qualquer outra profissão que queira seguir, qualquer caminho, eu estarei ao lado dele aplaudindo".

Ivete Sangalo é mãe de Marcelo do casamento com Daniel Cady. Além do adolescente, ela e o nutricionista também são pais das gêmeas Marina e Helena, 6.

Baile da Sephora

Ivete Sangalo é uma das estrelas do baile de Halloween da marca de cosméticos. A cantora vai se apresentar para os convidados ao lado de Jão.

Sangalo escolheu um look inspirado no filme "Os Pássaros" (1963), clássico de Alfred Hitchcock. Ela escolheu ir com cabelo curtinho, vestido longo na coloração preta e uma meia máscara.