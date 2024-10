Cauê sobre querer sair de A Fazenda: 'Eu estava ficando louco'

Cauê riu e respondeu: "Não é que eu queria ir embora, entendeu? Mas eu já estava surtando. Lá eu não conseguia me soltar."

"Você estava afim de ir embora", pressiona o apresentador.

"Não era afim de ir embora, isso é uma palavra forte", explica o ator. "Porque eu sei a visibilidade que é isso aqui, eu gostava de estar ali com o pessoal o tempo inteiro, só que eu odeio ser mandando."

Ele explica que não gostava de receber ordens da produção o tempo todo. "Vocês mandam a gente 'vai para cima, vai para baixo, se tranca, vai pra lá, vai pra cá'. Isso deixava eu doido. Ai fica trancado com o pessoal, ficar pensando em coisas de fora, não dá para falar que não tem medo."