Boninho recorda cirurgia bariátrica feita há quase dez anos: 'Agradecer'

Boninho, 62, fez uma reflexão sobre a gratidão em suas redes sociais nesta sexta-feira (11).

O que aconteceu

O ex-diretor global afirmou que acordou em clima de agradecimento e enumerou algumas coisas por que se considera grato. "Acho que eu acordei com vontade de agradecer... Agradecer tudo de bom que aconteceu comigo: o amor da minha mulher [Ana Furtado, 50], as coisas da minha vida, o que vai vir pela frente...", listou ele, em vídeo publicado no Instagram.

Boninho citou também a cirurgia bariátrica a que se submeteu em 2016 e a importância que ela teve para sua saúde. "Agradecer ao doutor Malzoni, que fez a minha bariátrica há [quase] dez anos. Talvez eu nem estivesse aqui [se não tivesse feito]."