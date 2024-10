Diversos famosos marcaram presença no baile de Halloween da marca de cosméticos Sephora, na noite desta sexta-feira (11), em São Paulo.

Personalidades como Jão, Pequena Lo, Vittor Fernando, Valéria Almeida, João Vicente de Castro, entre outros, exibiram looks icônicos inspirados no tema do baile, que neste ano celebra o cinema.

Veja fotos dos looks: