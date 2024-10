Aos 77 anos, Elton John faz declaração inusitada sobre morte

Elton John, 77, refletiu sobre a morte.

O que aconteceu

O cantor abriu o jogo sobre o assunto em novo documentário,' Elton John: Never Too Late'. A produção foi exibida pela primeira vez na última quinta-feira (10), no BFI London Film Festival.

Em uma cena, o artista aparece sentado em seu camarim no Dodger Stadium, em Los Angeles. "Fico me perguntando o que vai acontecer com todas essas coisas quando eu terminar. Este é o fim da minha vida. Não sei quanto tempo ainda me resta. Quando você chega à minha idade, pensa mais nisso", disse ele.