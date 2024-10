Adriana Calcanhotto diz que tem stalkers há anos e que lida pessoalmente

Adriana Calcanhotto, 59, contou que lida com stalkers há anos.

O que aconteceu

Em entrevista à jornalista Maria Fortuna, do jornal o Globo, ela disse que sofre com a perseguição de stalkers. Em sua participação no videocast "Conversa vai, conversa vem", a cantora falou sobre os homens que a monitoram de forma obsessiva na vida real e nas redes sociais.

A jornalista quis saber sobre a condição de ser mulher no mundo de hoje e teve a resposta. "Mais difícil do que devia ser. Tem que ficar se impondo. Todas estamos batalhando, mas já poderia estar muito melhor. Tenho stalkers, há anos. É o inferno".