Vera Viel se emociona ao ler cartas dos colegas da filha: 'Coisa linda'

Vera Viel, 48, ficou emocionada ao receber mensagens de apoio dos colegas de escola de Helena, 11, uma de suas filhas com Rodrigo Faro, 50.

O que aconteceu

O apresentador publicou um vídeo em que Helena e Vera leem as cartas trazidas pela menina. "Helena, o que você está mostrando para a mãe?", pergunta Faro à herdeira. "As cartinhas que as pessoas da escola fizeram para ela", responde ela. "Os seus amiguinhos fizeram? Nossa! Toda a sua classe fez carta para a mamãe?", questiona ele. "Sim! E pessoas de outras classes também. Acho que tem umas 40", detalha Helena.

A ex-modelo se mostrou emocionada com o gesto das crianças e agradeceu o carinho delas. "Coisa mais linda! Linda demais a cartinha de todos os amiguinhos da Lelê. Que coisa fofa! Estou lendo todas. Obrigada por tudo, pela cartinha, por cada palavra e por cada gesto de amor", disse ela.