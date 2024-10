Albert treta com grupão em A Fazenda: 'Todo mundo escondido atrás do Sacha'

No início da noite de quarta-feira (10) na sede de A Fazenda 16 (Record), Albert se envolveu em uma treta com os integrantes do grupão.

O que aconteceu

Os peões bateram boca na cozinha e Albert lembrou que eles próprio se denominaram "grupão." "Na primeira volta de roça, alguém bateu no peito gritou ali: aqui é grupão."

Luana retrucou. "Agora vocês são o grupão porque a gente é menos."