Tatá Werneck lamenta morte do primo e resgata foto da infância: 'Te amamos'

Tatá Werneck, 41, usou as redes socias para lamentar a morte de um familiar nesta quinta-feira (10).

O que aconteceu

A apresentadora expressou seu luto pela perda do primo, Fernando. "Meu amado primo Fernando. Deus te receba com todo amor que há. Com todo colo e aconchego", escreveu nos stories do Instagram.

Tatá não mencionou qual a causa da morte do rapaz, mas demonstrou seu carinho por ele. "Te amo", afirmou ela ao postar uma foto de uma viagem de Fernando a Paris, sem dar mais detalhes do que aconteceu.