Sacha usa defesa da roça para falar com Larissa: 'Não sou esse monstro'

Sacha usou o tempo de sua defesa na roça para falar sobre. "Larissa, eu me encantei por você de verdade e queria que a gente tivesse feito com tudo mais calma. Me perdoe se te machuquei, mas sempre fui sincero e carinhoso com você."

Nunca te rejeitei, porque rejeição é a pior sensação que existe. Estou sentindo na pele e não sou esse monstro que estão falando. Sacha Bali

O ator se defendeu nos segundos finais e pediu pela sua permanência. "Tenho coração enorme e espero que o Brasil esteja vendo isso."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 3ª roça? Cauê Antonio Chahestian/RECORD Sacha Antonio Chahestian/Record Zaac Antonio Chahestian/Record

LIVES