Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 11 a 19/10

Luma não conta a verdade sobre Mavi para Viola. Mércia tenta convencer Luma a não aceitar a proposta de Mavi. Viola estranha a mudança de opinião de Mavi sobre Luma. Luma aceita o dinheiro de Mavi, deixando claro que ainda deseja se vingar do rapaz. Rudá critica Luma por ter feito um pacto com Mavi e reage quando ela afirma que Viola é a cúmplice do empresário. Moema não acredita que Luma tenha feito o pacto com Mavi em favor de Rudá, e incentiva o neto a procurar por Viola. Rudá confronta Viola e afirma saber que ela e Mavi são sócios no resort.

Sábado, 12 de outubro

Viola não acredita nas acusações de Rudá contra Mavi. Viola fica sabendo por Robson que o dono do resort mora na cobertura do hotel. Rudá conta a Luma que entregou Mavi para Viola. Leidi incentiva Sirlei a seduzir Berta, pensando no dinheiro da sogra de Ísis. Rudá sente por estar mentindo para Filipa. Viola esconde o celular de Mavi, e observa a cobertura do hotel acender depois que o namorado sai em busca do aparelho. Mavi fica desesperado ao saber por Luma que Rudá contou a Viola que ele é o dono do Albacoa. Viola aborda Mavi no hotel e diz que que deseja conhecer a cobertura do namorado.

Segunda-feira, 14 de outubro

Viola fica abalada ao entrar na cobertura de Mavi e rejeita sua desculpa de que recebeu uma herança de Molina. Mavi oferece mais dinheiro a Luma, para que siga confirmando a história da herança para Viola. Luma pede a Mavi que, além do dinheiro, lhe dê o restaurante de Viola. Fátima enfrenta Robson. Geraldo não pede as desculpas exigidas por Ísis, e acaba sem a ajuda da filha. Luma confirma a versão de Mavi para Viola e diz que mentiu. Viola resolve dar um último voto de confiança para Luma. Viola reata seu namoro com Mavi. Luma compra um barco.

Terça-feira, 15 de outubro