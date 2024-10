'Quem é fã de A Fazenda precisa agradecer Larissa Tomásia', diz Chico

Bárbara concorda que foi a saída de Larissa que conseguiu rachar o grupão, dar um novo enredo para Sacha e mudar a história do programa. Ela lembra também, que uma semana depois de sua saída, a influencer foi citada por Sacha durante sua defesa para continuar no jogo. "É uma das protagonistas mesmo sem estar lá dentro. A gente tem que apreciar isso. E quem não gosta não precisa seguir, tem a vida de um monte gente em Itapecerica para cuidar, é só ligar no Playplus."

Ela conta que escreveu um comentário aconselhando a ex-peoa, dizendo que Larissa deveria lembrar que é uma "bolha" de pessoas que assistem o reality, não são todas as pessoas que a odeiam e que ela precisa parar de falar no assunto que logo tudo será esquecido. Barbará lembra que por mais que seja um programa muito popular, é uma pequena parcela desse público que a assistiu que vai até as redes sociais para fazer comentários.

Ela abre o Instagram ou Twitter, vê umas mensagens e acha que é a opinião do mundo, e não, ninguém tá ligando para o reality, só a gente. O maior conselho que eu teria para dar para ela é: esquece isso, vai viver sua vida, não fale mais de Sacha, não poste mais nada de A Fazenda, que ninguém mais vai lembrar o que aconteceu.

A comentarista finaliza e diz que foi seguida por Larissa depois de ter feito o comentário, então acha que foi lida e considerada pela ex-peoa. Ela lembra que Nicole Bahls saiu criticada da sua 2ª participação em A Fazenda e do Power Couple, mas que ninguém mais lembra do ocorrido.

Ela tem o canal bombando. O pessoal lembra da primeira vez dela na Fazenda, que foi icônico, o cancelamento ninguém fala mais. Quanto mais você fica presa nesse enredo, mais sua vida não segue.