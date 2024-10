MC Ryan SP diz que foi enganado após comprar barco dando carro de entrada

Ele explicou como foi a negociação. "Comecei a ir atrás, achei um cara lá de Angra [dos Reis] que vendia barco e alugava barco para nós no final de ano. Eu, um moleque que não entende sobre embarcação, eu falei: 'Pô, quero comprar'. O barco chegou até Maresias, eu olhei e falei: 'Pô, mano, esse barco aqui não é a mesma coisa que está na foto', o barco está todo zoado'".

O artista seguiu com o desabafo. "Não tem como dar R$ 3,8 milhões num barco desse, entendeu? Sendo que eu já tinha mandado uma Escalade na frente sem nem ver o barco. Já estava nas mãos dos caras e eu fui ver o barco depois de uma semana". Como o barco foi levado até Maresias, Ryan topou dar uma volta na embarcação, mas aí veio outro problema: ele não andava.

Após a gravação, ele decidiu que não ficaria com o barco ainda contou que se propôs a apagar R$ 50 mil para o barco voltar para Angra. "O barco não saia do lugar, o barco, ficava girando. O barco era uma manta, rapaziada. Gravei um clipe no barco com a autorização do intermediário [da venda]".