Marcio Garcia fala de mansão à venda: 'Não sei se vai ter alguém pra pagar'

Apesar disso, o artista não está tão certo de que conseguirá vender a mansão por esse valor. "Quer dizer, é uma brincadeira, porque por esse valor não sei se vai ter alguém para pagar", admitiu.

A casa fica na região do Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro, com vista para o mar e para a Pedra da Gávea. Ela viralizou na web nesta semana após a divulgação de seu valor, que a fez ser considerada a mais cara do país.

A mansão de Marcio Garcia conta com 7 suítes, 18 banheiros, cinema, academia e uma piscina semiolímpica. Os cômodos da propriedade são divididos em mais de 6 mil metros quadrados, além de incluir geradores de energia solar e paisagismo assinado por Burle Marx.