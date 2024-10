Lucas Buda conta por que recusou cachê de R$ 70 mil para estar em A Fazenda

Lucas Buda, 30, afirmou ter sido convidado para integrar o paiol de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

O ex-participante do BBB 24 revelou também o cachê oferecido pela Record para que ele participasse do programa: R$ 70 mil. As informações foram dadas por Buda em entrevista a Kadu Brandão, no podcast "De Hoje a Oito".

Segundo Buda, o motivo da recusa não foi a convivência com a ex, Camila Moura, 30, mas o desejo de priorizar seu mestrado. "Foi por causa do mestrado. Se tivesse que estar lá e ter embate [com Camila], não teria problema, a questão não era essa. Eu avaliei se a grana valia abrir mão do mestrado que estou terminando de fazer em uma faculdade federal. Fiz concurso público pra entrar lá, e esse era o sonho da minha vida. Fora isso, tenho projetos aqui fora, e não valeu a pena para mim. Na fase de vida que estou, não vale a pena."