Júlia detona Zé Love e diz que ele contribuiu para crise de ansiedade

A atriz contou que foi tratada de forma hostil pelo jogador. "Até comigo, porque eu tentei ser educada e respeitosa, e ele me tratou de um jeito agressivo. Eu não estou acostumada com isso lá fora, porque não dou abertura para ninguém me tratar assim."

Luana também criticou Zé. "E ele sempre fala: se você quer respeito, dê respeito."

Júlia retrucou. "Eu dou respeito a ele e ele não me dá. Mas eu também não cobro. Ontem, muito da minha crise foi por causa disso."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 3ª roça? Cauê Antonio Chahestian/RECORD Sacha Antonio Chahestian/Record Zaac Antonio Chahestian/Record

