Juju Salimeni abre 'maior academia do mundo': 'Me afastando da fama'

Juju Salimeni, 38, vai inaugurar a "maior academia do mundo", ao lado do noivo, Diogo Basaglia, 27.

O que aconteceu

A influenciadora fitness montou o negócio associado à conceituada Ironberg, centro de treinamento de diversos atletas famosos e figuras do esporte. A Ironberg Alphaville, vizinha à casa do casal, tem 32 mil m² de estrutura e vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias.

O estabelecimento conta com estacionamento privativo gratuito com mais de mil vagas e heliponto. Quando ainda estava no projeto, a academia era a maior da América Latina. Agora, com a inclusão de mais uma parte no terreno, ela se tornou a maior do mundo, de acordo com Juju. "Não imaginávamos que tomaria essa proporção, mas sabíamos que seria algo grande porque a marca já é gigante. Com o andamento do projeto, acabou ficando ainda melhor do que esperávamos".