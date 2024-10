Jennifer Lopez diz que comentários sobre divórcio com Ben Affleck machucam

Jennifer Lopez falou sobre o divórcio com Ben Affleck e admitiu que comentários nas redes sociais a machucam.

O que aconteceu

A artista disse que vê tudo que falam sobre ela e algumas coisas machucam. "Eu sei que tudo o que está sendo escrito e dito sobre mim, e todas as conjecturas sobre quem eu sou como pessoa. Por favor, não me interpretem mal, se vejo algo que me machuca, não sou feita de Teflon", disse em entrevista a revista Interview.

No entanto, a cantora afirmou recorrer à sua autoconfiança para lidar com comentários negativos. "Eu sei que sou uma boa pessoa. Eu sei que sou uma boa mãe. Eu sei quem são meus amigos. Eu sei que meus amigos sabem quem eu sou, minha mãe, meu pai, todas essas coisas".