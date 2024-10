Jão é filho do dono da Viação Formosa em 'Volta por Cima'?

A atitude da mãe acaba irritando Jão. "Você é que vai me contar uma coisa: por que fez tanta força pra eu não voltar a trabalhar lá? Por que essa reserva tão grande com a Viação Formosa? Por que você não me queria mais lá?", pergunta.

O fiscal percebe que a mãe tem algum problema com alguém da Viação Formosa. "A implicância com a empresa vem de longe, dona Neuza, não veio de agora, não. Ou você tem alguma encrenca pessoal com alguém de lá? Com essa Rosana, por exemplo. Foi eu falar o nome dela e você se arrepiou feito uma leoa", diz ele;

Será que Jão é filho de Edson? Nos próximos capítulos, o dono da empresa de ônibus também se mostrará nervoso ao encontrar Neuza.

