Francine expõe briga com Priscila Pires, ex-aliada no 'BBB': 'Ela é baixa'

Francine Piaia, 41, expôs que rompeu com sua ex-aliada no BBB 9 (Globo), Priscila Pires, 42.

O que aconteceu

Elas formaram um trio com o campeão Max Porto, 45, que foi o campeão da edição. Em entrevista ao Selfie Service no YouTube, a influenciadora detonou a modelo. "Se eu tiver que falar tudo que quero... nossa! Priscila é baixa, não gosto dela. Não voltaria a dividir um reality com aquela pessoa. Ela pega as coisas dos outros, é mão leve. Aconteceu comigo num evento, pegou maquiagem que era minha".

Fran mantém amizade com as ex-BBBs Ana Carolina e a vovó Naná. Segundo Francine, ela não deseja o mal de Maíra Cardi, 41, sua maior rival no reality, mas, quer distância de Priscila. "Não passo nem na mesma calçada. Se encontrar na rua, eu atropelo. Até da Maíra (Cardi) eu quero o bem, mas dela não".