Leblon na Flip: por que novelas de Manoel Carlos tinham sempre uma Helena?

A série documental "O Leblon de Manoel Carlos" faz parte da programação da Livraria das Marés na 22ª edição da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty). A produção conta com a direção de Júlia Almeida, filha do autor, e aborda a relação do novelista com o bairro da zona sul carioca.

Se por um lado o Leblon foi o cenário de várias histórias escritas por Maneco, de outro um nome sempre ocupou o inconsciente de milhões de brasileiros: as protagonistas chamadas Helenas. Mas, afinal, por que o nome sempre aparecia nas tramas?

A resposta está na na mitologia grega. O nome faz alusão a Helena de Troia, filha do deus Zeus e da mortal Leda, personagem conhecida por ser a mulher mais bela do mundo. A explicação foi dada durante entrevista do autor ao Conversa com Bial (Globo), em 2020.