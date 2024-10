Filho de Preta Gil aderiu à vida fitness após ver a mãe tratar câncer

Francisco Gil, 29, filho de Preta Gil, 50, chamou a atenção pelo corpo sarado durante sua estadia no Maranhão.

O que aconteceu

O cantor conheceu os Lençóis Maranhenses e publicou tudo em suas redes sociais. De volta ao Rio de Janeiro, onde mora, o músico já voltou a sua rotina de treinos na academia.

A nova fase de Francisco, que é herdeiro de Preta com o ator Otávio Muller, 59, se iniciou após ele ver a mãe tratando do câncer no intestino. "Ele é um sucesso. Ele está mega forte. Ele é fitness agora. Olhou a mãe como exemplo e resolveu se cuidar. Faz boxe, yoga, treina, se alimenta melhor. Está muito nessa vibe de se cuidar. O susto que eu dei fez ele querer se cuidar", disse Preta, em entrevista à Quem.