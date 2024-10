Ex-BBB Lucas Buda revela acordo com a ex, Camila Moura: 'Pago para ela'

O ex-casal também divide a guarda e os cuidados dos pets que tinha. "Dois cachorros, eles ficaram na casa da mãe da Camila. Quando eu estou no Rio, ficam comigo, e quando ela está, ficam com ela", afirmou ele.

O fim do casamento de Buda e Camila aconteceu enquanto ele ainda estava no BBB 24. Ela decidiu por um ponto final na relação após a aproximação do professor com a participante Giovanna Pitel.